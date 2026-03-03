NTTドコモは、2026年3月に実施される「d払い」キャンペーン情報を公開している。3月は、合計9の地域やイベントで実施される。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。 新たにキャンペーンが始まる地域は、岐阜県高山市や熊本県熊本市と阿蘇市、新潟県全域、広島県の全域など。 自治体 期間 キャンペーン名 還元率