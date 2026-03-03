大谷は3打数無安打に終わった(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月2日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた強化試合として、京セラドーム大阪でオリックスと対戦。大谷翔平、鈴木誠也などメジャー組が合流後、初めてスタメンに名を連ねたゲームだったが3-4で敗れた。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る日本は先発の菊池雄星が初回から複数失点。真っすぐやスライダ