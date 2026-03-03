イラン情勢の悪化を受け、日経平均株価は、前の日の終値に比べ1329円、値下がりして午前の取引を終了しました。【映像】日経平均株価 午前の終値5万6727円東京株式市場の日経平均株価は取引開始とともに下落し、一時、1400円余り値下がりしました。午前の終値はきのうより1329円安い5万6727円でした。三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは、「イラン情勢の先行きが不透明になる中、リ