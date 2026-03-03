“新ビーチの妖精”と呼ばれた元ビーチバレー選手でタレントの坂口佳穂が３日に自身のインスタグラムを更新し、第２子を妊娠中であると明かした。「もうすぐ８ヶ月」と書き出し、「＃第２子妊娠中＃マタニティライフ」とハッシュタグをつけて、２人目の子供がおなかにいることを公表した。「家族と周りの優しさに甘えながら元気に過ごしています」と体調について記し、「初期の毎日二日酔いの様な悪阻（おそ）は気合いで乗り