歌手の絢香（38）が2月28日にInstagramを更新し、成長した娘たちの様子をつづった。【映像】絢香と娘たちとの親子ショット（複数カット）2009年に俳優の水嶋ヒロ（41）と結婚し、10歳と6歳、2人の女の子を育てている絢香。Instagramでは、母の日にもらったメッセージや親子ショット、海で遊ぶ姉妹の姿など、娘たちの日常について発信し、「脚長っ」「大きくなったね〜」などさまざまな反響が寄せられていた。2月28日の投稿で