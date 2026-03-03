◆ＷＢＣ強化試合巨人２軍―オーストラリア代表（３日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が１回２安打２奪三振で無失点に抑えた。５回から２番手で登板し、先頭の７番・パーキンス、８番・ウィングローブを連続三振。その後、連続安打を浴びて２死二、三塁のピンチを招いたが、２番・ミードを右飛で切り抜けた。最速１５２キロの変則右腕。武器のシンカーは左投手のカーブのような独特の軌