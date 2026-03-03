米国、メキシコ、カナダの北中米３か国共催による史上最大規模のサッカーＷ杯開幕（現地時間６月１１日）まで３日で、あと１００日となった。日本サッカー協会の宮本恒靖会長は同日、以下のコメントを発表した。「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６開幕まで、あと１００日となりました。ワールドカップという特別な舞台でＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥが躍動する姿を想像すると、自然と気持ちが高まります。スポーツには、人々の気