元「ルーガちゃん」こと小出由華が、9LDKの自宅で撮影した息子の写真を公開。「可愛い！」「後ろのベンツの車！かっこよ！」など様々な反響が上がった。【映像】9LDKの自宅で撮影した息子の写真ABEMAにて3月1日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#108では、「一世風靡したあの人気子役は今！？人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」企画が展開。この中で小出由華（41歳）が登場した。フジテレビ系子供向けバラエテ