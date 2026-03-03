ＪＲＡは３月３日、この日限りで定年引退する東西７人の調教師が管理していた馬の転厩先を発表した。美浦の小西一男厩舎所属で、２４年のエルムＳや２２年のユニコーンＳ、名古屋グランプリなどダートで重賞３勝を挙げたペイシャエス（牡７歳、父エスポワールシチー）は、美浦の高木登厩舎が管理することになった。