モデルで女優の本田紗来が３日、Ｘを更新。「高校を卒業しました」と報告した。本田は「高校を卒業しました」という一言と写真をアップ。ティアラを頭に載せ、卒業証書を手にニッコリ。高校名も隠すことなく「明治大学付属八王子高等学校」と書かれた証書を手にしていた。校門での写真、文化祭なのか、学校での演劇をやった時の思い出の写真もアップしている。インスタでも卒業を報告。「受験に合格して関西から東京に来て