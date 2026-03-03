お笑いコンビ、コットンの西村真二（41）ときょん（38）が、2日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。きょんが西村に感謝した。前回に続いて、漫才の最後のオチのツッコミがないと、ボケはどう反応するかを見るドッキリ企画。ボケのきょんがバスガイドで、ツッコミの西村が観光客のネタ。最後に西村が「いや寝れるか！」とツッコんだ後、いつもの締めの「もういいよ」を言わないことに。ドッキリを