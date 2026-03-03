【モデルプレス＝2026/03/03】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月1日、自身のInstagramを更新。手作りケーキを公開し、話題を呼んでいる。【写真】ベテラン夫婦芸人「苺たっぷりで豪華」夫の63歳祝う手作りケーキ◆さゆり、手作りの誕生日ケーキを披露さゆりは「かつみさんの63歳お誕生日 お祝いのケーキ作りましたぁ」とつづり、動画を投稿。ケーキの側面にはハートの飾りを付け、苺と生クリームを