【モデルプレス＝2026/03/03】タレントの三上悠亜が3月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのセットアップ姿を公開し、話題となっている。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「スタイル良すぎ」美ボディ際立つノースリコーデ◆三上悠亜、白セットアップで美スタイル披露三上は「髪短くなって毎日楽ちんで最高 しかもなんか好評で嬉しい 春服ともぴったりなの」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、肩で大きなリ