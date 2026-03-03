女優コ・ジュンヒが、結婚計画について率直な思いを明かした。2月2日、コ・ジュンヒは自身のYouTubeチャンネル「コ・ジュンヒ GO」に動画を公開した。動画内で彼女は、父親と共に常連の平壌冷麺店を訪問。慣れ親しんだ空間で食事を楽しむ中、話題は自然と“結婚”へと移っていった。【写真】コ・ジュンヒの「性接待」疑惑とは？食事の最中、父親が「昔、40歳を過ぎたら結婚すると言っていなかったか？」と切り出すと、40歳を迎えた