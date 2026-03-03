BLACKPINKが、音楽的な完成度と驚異的なチャート記録を叩き出し、主要メディアから相次いで好評を博している。アメリカの音楽誌『ローリングストーン』は2月28日（現地時間）、BLACKPINKの3rdミニアルバム『DEADLINE』を大々的に特集。「BLACKPINKが最高の全盛期とともに帰ってきた」と紹介した。【注目】BLACKPINK、“解散”が語られるワケ続けて、「世界は4人のメンバーが集まった時に生まれる魔法を待っていた。今回のアルバム