メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の幼稚園で、園児がおひなさまに扮する伝統行事「ひな祭りの会」が行われました。 高山短期大学附属幼稚園のひな祭りの会は、この春卒園する園児たちの最後の思い出になるよう開園当初から行われています。 3日は年長園児の代表15人がお内裏様や三人官女などに扮しました。 園児が着る衣装は30年前に園の関係者が手作りしたもので、その後、職員が直しながら使い続けています