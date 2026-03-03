【AIP タローマン フィギュアマスコット 蓄光カラー】 3月6日より順次発売予定 価格：1回500円 キタンクラブは、カプセルトイ「AIP タローマン フィギュアマスコット 蓄光カラー」を3月6日より順次発売を予定している。価格は1回500円。 本商品は「TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇」に登場したタローマンを蓄光成型でカプセルフィギュア化したもの。