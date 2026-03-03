アジアから世界を目指す戦いがスタートする。2027年にブラジルで行われるFIFA女子ワールドカップ。その出場権を懸けたAFC女子アジアカップが、オーストラリアの地で3月1日に開幕を迎える。アジアを圧倒して来年の女子W杯で勝てるチームに今大会は12か国が参加し、上位6か国がブラジル行きの切符を手にできる。もちろん油断は禁物だが、2011年以来の世界一を目指すなでしこジャパンにとっては難しい挑戦ではない。予選突破だけでな