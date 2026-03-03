山形県内は低気圧の影響で3日夕方から5日まで各地で雪となる所がある見込みで、交通障害などに注意が必要です。5日の県内は日本の南を進む南岸低気圧の影響で、最低気温は3月上旬並みのこの時期らしい気温となりました。各地の最低気温は、真室川町差首鍋で氷点下3・2度、西川町大井沢で氷点下2・8度などとなっています。山形地方気象台によりますと、県内は低気圧の接近と上空の寒気の影響で3日夕方から5日まで県内全域で雪となる