タレントのMEGUMI（44）が2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。自分時間の作り方について語った。この日は「ROIROM」「MAZZEL」「INI」の「未公開＆名場面」を放送。「ROIROM」の2人からは多忙な芸能生活で自分時間をどのようにつくって、やりくりしているか質問された。多忙を極めるMEGUMIは「スケジュールを作る時間をつくる」ことが大事だとして「文字化する」作業を欠かさないと説