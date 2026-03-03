俳優の土居志央梨（33）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。NHKの連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（3月20日放送後9：30）で共演する戸塚純貴（33）とのオフショットを披露した。【写真複数あり】「笑いすぎ〜」「これはエモい」おそろいポーズで“仲良し”2ショットを披露した土居志央梨＆戸塚純貴土居は、「虎に翼スピンオフ『山田轟法律事務所』記者会見でした！たくさんの記者の