◇強化試合韓国代表―オリックス（2026年3月3日京セラD）韓国代表の「1番・DH」でスタメン出場した金倒永内野手（22）が2試合連続となる豪快な本塁打を披露した。0―2の2回2死一、三塁、オリックス先発・片山がフルカウントから投じたスライダーを強振。打球は高い弧を描き、左中間スタンドへと着弾した。豪快な一発に三塁側の韓国ベンチも大盛り上がりだった。前日の強化試合・阪神戦でも2─3の5回1死から、阪神3番手