株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は3日、ドン・キホーテと子会社の総合スーパー「ユニー」の強みを掛け合わせた新業態 「驚楽（きょうらく）の殿堂 ロビン・フッド」 の1号店を2026年4月24日にオープンすると発表した。 スーパーみたいでスーパーじゃない店名の由来は、中世イングランドの伝説に登場する弓の名手で‟人々の生活を守るために戦った義賊”「ロビン・フッド」だと