ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は、「通信・ガス・電気 災害時の備えはどうする？」です。経済部・羽富宏文記者がお伝えします。■災害時スマホなどの通信はどうなる？──まず通信ですが、災害時の情報収集などスマホがつながらないと不安になります。はい。現在は災害時でもスマホが使える仕組みが徐々に整いつつあるんです。通信会社のKDDIはスター