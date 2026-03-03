元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が3日、インスタグラムを更新。4月から、洗足学園音楽大の客員教授に就任することを報告した。高橋は「ご報告です」と題し「このたび素晴らしいご縁と機会をいただき、洗足学園音楽大学の客員教授として4月より関わらせていただくことになりました」と報告。「AKB48で『キャプテン』『総監督』『応援総団長』そしてノースリーブスで『リーダー』と様々な肩書きをいただいてきましたが、まさ