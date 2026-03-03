1分間格闘技「BreakingDown」の運営などで知られる起業家・溝口勇児氏は3月3日、自身のXを更新。自身が率いるプロジェクトから誕生した仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエトークン）」を巡る騒動について言及しました。【投稿】溝口勇児氏、「SANAE TOKEN」について言及「もう少し整理した後にご報告します」溝口氏はまず「おれたちの至らないところがわかってきました。もう少し整理した後にご報告します」と投稿。いったん状況を整理