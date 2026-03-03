ミニバン×セダンの新発想！2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」日本自動車大学校（NATS）は、トヨタ「ヴェルファイア」をモチーフにしたカスタムカー「ヴェルファイア セダン」を披露しました。直近では2026年2月19日にも、日本自動車大学校（NATS）成田校の深沢知義学科長が、自身のX（旧Twitter）で走行動画を披露しています。その大胆なカスタム内容に驚く声が広がり、注目度が高ま