着せ替え人形「リカちゃん」と『スーパーマリオ』がコラボレーションしたドール2種が、4月18日（土）から、全国の玩具専門店や百貨店・量販店の玩具売り場およびタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。【写真】美しい！ピーチ姫のコスチュームを着たリカちゃん■“スーパースター”もリアル今回登場するのは、マリオとピーチ姫のコスチュームを着た2種類のドール。「スーパーマリオ