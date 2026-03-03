福岡工業大学と西日本新聞社は、新聞記事を読んで家族や友人と話し合い、意見・提言を作文にまとめる「新聞コミュニケーション大賞2025」の入賞者を発表した。同大の1年生から1097編の応募があり、審査の結果、大賞は情報工学部情報マネジメント学科の鳥飼龍幸さんの作品に決まった。鳥飼さんが選んだ記事は、不登校だった自らの体験を生かして、同じ悩みを持つ人たち向けに相談アプリを開発した高校生の物語。鳥飼さん自身も不