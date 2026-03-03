静岡県熱海市で発生した土石流災害をめぐる民事裁判は3月3日、4人目の証人尋問が静岡地方裁判所沼津支部で行なわれ、午前中は熱海市の元職員が証言台に立ちました。 【写真を見る】静岡県熱海市で発生した土石流災害をめぐる民事裁判の法廷＝静岡地方裁判所沼津支部 ＜竹川知佳記者＞ 「午前9時30分です。証人尋問のため、原告らが地裁沼津支部に入ります」 2021年に熱海市伊豆山で発生し28人が死亡した土石流災害では、遺族