カープの成績に応じて特典が付く定期預金の取り扱いが今年も始まりました。 園児に迎えられもみじ銀行を訪れたのはカープの森下暢仁投手と坂倉将吾選手です。 子どもたち「１位目指してがんばってください」 今年の「カープＶ預金」には「鯉」にちなんで用意された５万１０００円の懸賞金が最終順位によって最大で１万人にプレゼントされます。 坂倉将吾選手「頑張れば頑張るほど皆さんにも喜んでもらえると