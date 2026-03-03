3月3日の静岡県内は前線の影響で広い範囲で雨が降っています。この後、日中も気温が上がらない予想です。 【写真を見る】季節逆戻り、県内は冷たい雨 日中も気温上がらず真冬並みの寒さに＝静岡 3日の県内は前線の影響で雨となり、冷たい空気が流れ込んだため気温が下がりました。 浜松市中心部では3日朝、弱い雨が降り強い風が吹いたため、厚手のコートを羽織りながら傘をさす人が目立ちました。 11時現在の気温は、御