芸能事務所セント・フォースの取締役でフリーアナウンサーの望月理恵（54）が1日、自身のインスタグラムを更新。「#写真撮影」のハッシュタグを添え、春らしいスタイルで“モデル撮影”を行う様子を紹介した。【写真】「美脚過ぎる…」「もはや芸術作品」超ミニスカ×白シャツの春コーデで美脚際立つ望月理恵望月は白シャツ×超ミニ丈のスカートをまとい、イスに腰掛けポーズ。足元は編み上げ風のピンヒールで決め、スラリと長