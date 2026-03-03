老朽化が進む熊本県のスポーツ施設について、木村知事は、再整備計画を「半年から1年程度」前倒しで進める方針を示しました。 【写真を見る】熊本県のスポーツ施設整備「半年から1年程度」前倒しへ知事が議会で表明 木村敬知事「2028年度中の新アリーナ、2029年度中に新野球場の整備に着手すると申し上げていましたが、両施設とも半年から1年程度、前倒ししたいと考えている」 これは今日（3月3日）の県議