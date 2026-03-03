千葉県の神社や寺に油のような液体をまいたとして、県警が建造物損壊容疑で逮捕状を取っている米国在住で日本国籍の医師金山昌秀容疑者（63）が、近く日本に引き渡され、県警が逮捕することが3日、捜査関係者への取材で分かった。