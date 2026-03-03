3日（火）の関東は極寒。夜は東京23区も雪の可能性があります。【3日（火）の天気】南岸低気圧の影響で近畿〜関東で冷たい雨が降っています。低気圧が寒気を引き込んでいるため、関東甲信の山沿いでは湿った雪の降っているところがあり、夜にかけて大雪になるおそれがあります。関東北部の平地や東京多摩地方でもうっすら積もる可能性がありますので、交通障害に十分注意してください。東京都心は冷たい雨の時間帯がほとんどですが