ＤｅＮＡは３日、ベイスターズファン向けの特典つきモバイル回線サービス「ＢＡＹ☆ＭＯＢＩＬＥ」の立ち上げを発表。サービス提供開始は今春の予定で、同日から事前登録受付を開始した。「ＢＡＹ☆ＭＯＢＩＬＥ」は、ドコモ・ａｕ・ソフトバンクの３キャリアから回線を選択でき、端末や電話番号はそのままで乗り換えが可能。限定特典として、月額基本料金プランに応じてオフィシャルファンクラブＢｌｕｅＭａｔｅｓメンバー