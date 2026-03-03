ＪＲＡは３月３日、この日限りで定年引退する東西７人の調教師が管理していた馬の転厩先を発表した。美浦・国枝栄厩舎所属で、先週の松籟Ｓを制してオープン入りを決めた１０年の３冠牝馬アパパネの子のアマキヒ（牡４歳、父ブラックタイド）は、栗東の橋田宜長厩舎が管理することになった。２５年の中山記念など重賞３勝を挙げて、国枝調教師のラストＧ１挑戦だった今年２月のフェブラリーＳで９着だったシックスペンス（牡