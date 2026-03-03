対面回帰が進むキャンパスで、将来像にも変化が表れている。株式会社キャンパスサポートが運営する大学生協事業連合ＵＮＩＶＣＯＯＰキャリアナビ事務局は、２０２７年卒業予定者１６７名を対象に２０２５年１２月１日〜１２月１４日、インターネット調査を実施した。１週間当たりの平均登校日数は４．１日で、同卒年を対象とした７月調査の４．４日から微減。授業形式は９割以上が「すべて対面」または「対面が多い」と回答し、