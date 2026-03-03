昨年３月末でフジテレビを退社しフリーとなった永島優美アナウンサーが３日、都内で行われた愛媛県オリジナルかんきつ「紅プリンセス」ＰＲイベントの司会を務めた。同イベントは午前９時２０分からスタート。髪の毛をキレイにまとめた永島アナは「みなさま、おはようございます。フリーキャスターの永島優美です」と、はつらつにあいさつした。２０１４年にフジテレビに入社。１６年から同社朝の看板番組「めざましテレビ」