女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。予選ラウンドの組み合わせが３日に発表され、昨夏の左手首負傷から復帰する通算１２勝の小祝さくら（ニトリ）は荒木優奈（Ｓｋｙ）、新垣比菜（ダイキン工業）と同組が決まった。昨年の年間女王に輝いた佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は米ツアー１勝の岩井千怜（ちさと、ホンダ）、菅楓華（ニトリ）と同組。同１勝の岩井