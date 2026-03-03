昨年限りで米ＭＬＳのシンシナティを退団した元日本代表ＦＷの久保裕也が３日、自身のＳＮＳで現役引退を発表した。３２歳の久保は「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と報告。「次のステージに向けて新しい挑戦を続けていきます。サッカーがくれたすべてに感謝しながら、これまでと同じように、情熱を持って前に進んでいきます。これまで本当にありがとうございました。そして、