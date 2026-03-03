【モデルプレス＝2026/03/03】歌手でタレントの中川翔子が3月1日、自身のInstagramを更新。同日、水戸市民会館グロービスホールにて開催された「中川翔⼦コンサート2026」について投稿し、反響が寄せられている。【写真】40歳双子出産タレント「変わらぬスタイル」ミニスカ衣装から美脚スラリ◆中川翔子、ステージ衣装で美脚披露中川は「どうなることかと本当にドタバタドキドキでしたが 無事開催できた、無事楽しかったにな