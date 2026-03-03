【モデルプレス＝2026/03/03】Snow Manが、13枚目シングル「BANG！！／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」を、4月29日に発売することが決定した。【写真】Snow Manメンバー「普通にいてびっくり」街中降臨ショット◆Snow Man、初のトリプルA面シングルリリース今作は「BANG！！」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングルとなっている。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、今作を貫