今月1日から7日まで「春の全国火災予防運動」週間です。鹿児島市の商業施設で3日朝、消火活動を含む防災訓練がありました。 （記者）「訓練が始まりました。従業員が焦らず落ち着いて、頭を低くするよう呼び掛けている」 アミュプラザ鹿児島で3日朝、行われた訓練には消防隊や従業員らおよそ120人が参加。鹿児島湾直下で震度6弱の地震が発生した想定で行われました。 地震に伴い発生した火災の消火や客の避難誘導の手順などを確