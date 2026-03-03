奄美地区を除く県内タクシーの初乗り運賃の上限が来月から70円値上がりして770円になることが決まりました。タクシー運賃初乗り上限が770円に値上げ 九州運輸局はきのう2日、タクシー運賃の値上げを公示しました。県内47のタクシー会社からの運賃改定の申請を受け、普通車の1.3キロまでの初乗りの上限を現在の700円から770円に引き上げました。 また、県本土と種子島・屋久島で異なっていた加算運賃を統