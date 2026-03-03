蒸し焼きにして、鶏むね肉を驚くほどしっとり柔らかに。バターとポン酢の黄金コンビで味つけすれば、しっかりご飯がすすみます。野菜も同じフライパンで焼いて手間なく時短。主菜と副菜が同時に完成するから、忙しい日の晩ごはんにもぴったりです。『鶏胸肉のバタポンステーキ』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……2枚（約400g） れんこん……1/2節（約80g） ブロッコリー……1/3株（約80g） 塩……小さじ1/4（鶏肉用）、少々（野菜用