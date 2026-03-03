CVCを立ち上げた理由 ─主力事業としては3つの領域がありますね。 鮫島ええ。当社は3つのカンパニーで事業を展開し、160以上の国や地域で、患者さんと多様な医療現場、製薬企業などに5万点を超える製品やサービスを届けています。 1つ目の「心臓血管カンパニー」はカテーテルなどを手掛け、当社の売上高の約6割を占めています。2つ目の「メディカルケアソリューションズカンパ