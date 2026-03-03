プロ野球独立リーグ、ルートインBCリーグの信濃グランセローズが、 今シーズンの開幕を前に必勝祈願を行いました。3日、中野市の湯本隆英市長のもとを訪れた信濃グランセローズの監督やコーチたち。昨シーズン西地区2位に終わったグランセローズは今シーズンは新たに18人が加入。就任8年目の柳沢裕一監督のもと2年ぶりの王座奪還を目指します。表敬訪問のあと、王日