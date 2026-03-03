【通貨別まとめと見通し】ユーロ円円安の再加速 先週から昨日までのまとめ ユーロ円は、週初の下押しを経て強烈な上昇トレンドへと回帰し、年初来高値圏を伺う極めて強い展開となった。 23日： 182円台半ばを中心にもみ合い。下値は182.18円まで押される場面もあったが、概ね小休止の展開となった。 24日（重要）： 深夜に安値181.99円をつけた後、東京市場から欧州市場にかけて買いが急加速。182.30円付近